بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال بوتين خلال زيارته مقر قيادة القوات الروسية، إن صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم.

وأضاف: فاعلية قواتنا للردع النووي في مستوى جيد جدا.

واسترسل: اختبرنا نماذج واعدة من الأسلحة خلال تدريبات القوات الاستراتيجية الهجومية.

وأوضح: أنهينا اختبار صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي، وأمامنا عمل كبير للقضاء على المجموعات الأوكرانية المسلحة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان استسلام العسكريين الأوكرانيين المحاصرين الراغبين في ذلك.