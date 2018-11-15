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رياضة

استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
القسم الرياضى
وقعت شركة "استادات" برئاسة محمد كامل بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعد الحصول على حقوق إدارة وتسويق واستثمار مجموعة من ملاعب الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تطويرها والاستثمار طويل الأجل.

وتم الاتفاق بين الوزارة وشركة استادات للحصول على حقوق جميع ملاعب الجمهورية في إطار خطة الشركة لتطوير جميع الإستادات وتحقيق أكبر استفادة تجارية منها، وتطوير بيئتها لتتناسب مع المشجع المصري.

وجاءت الاستادات التي حصلت شركة "استادات" على حق إدارتها والاستثمار فيها كالتالي: الإسماعيلية وبورسعيد وشبين الكوم والشرقية ودمنهور والمنصورة وبنها وكفر الشيخ والمنيا وأسوان ودمياط والفيوم وسوهاج والإسكندرية والسويس.
استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر
استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر
استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر
استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر
استادات تحصل على حقوق جميع ملاعب مصر
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