ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بالأسماء .. تكليف 11 مديرًا لمستشفيات وإدارات الصحة بكفر الشيخ

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:20 م
إسماعيل عبد الحميد
إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أصدر إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 19072 لسنة 2018م، بتكليف 11 مديرًا لعدد من المستشفيات والإدارات بمديرية الشئون الصحية، بصفة مؤقتة لحين ورود الضوابط والمعايير الخاصة بهذه الوظائف من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واتخاذ إجراءات شغلها وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وتضمن قرار المحافظ تكليف كل من، الدكتور حاتم نايف سلطان، مديرًا لمستشفى الحميات بمطوبس، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام فهمي، مديرًا لإدارة العلاج الحر، والدكتورة هبة عبدالله عبد المجيد، مديرًا لإدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة ناجا عاطف عثمان، مديرًا لإدارة تنظيم الأسرة، والدكتور إبراهيم محمد السعداوي، مديرًا لإدارة الرعاية الصحية الأولية.

وشمل القرار – أيضًا – تكليف الدكتور وائل محمد السيد أبو نعيم، مديرًا لإدارة الصحة المدرسية، والدكتور محمد فاروق عبد الغفار، مديرًا لمستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ، والدكتور أحمد حمدي أبو العطا، مديرًا لمستشفى الصدر، والدكتور مصطفى عبد الرازق قطب منيسي، مديرًا لمستشفى حميات كفر الشيخ، والدكتور مدحت وديع محمد هيكل، مديرًا لإدارة الحميات بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة آلاء بسيوني محمود جمعة، مديرًا لإدارة صحة البيئة. 
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب

وزير إسرائيلي: سنعود بـ 500 جثة من غزة

تعرف على سيناريوهات اليوم الحاسم في الأهلي

عقوبات رادعة فى انتظار الترجى بسبب أحداث النهائى الأفريقى أمام الأهلى

سره يعلمه الله.. وفاة طفل مجهول الهوية تثير الغموض بعد 13 يوما

السعودية تكشف التفاصيل الكاملة حول مقتل جمال خاشقجي.. فيديو

تعليق ناري لـ مدرب منتخب مصر السابق على أحداث غزة.. صور

تيريزا ماي: أمام البريطانيين 3 اختيارات

الملكة إليزابيث تكسر القواعد الملكية من أجل الأمير تشارلز

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

كهربا يفرض شروطه على الزمالك من أجل البقاء

هند النعساني تنعي الشهيد ساطع النعماني: أعطانا درساً في التضحية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخطوطات نجع حمادي: كنز قبطي نجا من سماسرة التاريخ قبل 70 عاما.. صور

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق.. صور

لوحات إرشادية جديدة للمتحف المصري في عيده ميلاده 116 .. صور

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

فيديو

الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير
هالة زايد: أخذ المحددات البيئية شيء مهم جدًا لصحة الإنسان .. فيديو
فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب
خبير اقتصادى: تشديد الرئيس على استكمال الإصلاح يحمل رسالة مهمة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟