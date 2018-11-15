بالأسماء .. تكليف 11 مديرًا لمستشفيات وإدارات الصحة بكفر الشيخ

أصدر إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 19072 لسنة 2018م، بتكليف 11 مديرًا لعدد من المستشفيات والإدارات بمديرية الشئون الصحية، بصفة مؤقتة لحين ورود الضوابط والمعايير الخاصة بهذه الوظائف من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واتخاذ إجراءات شغلها وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.





وتضمن قرار المحافظ تكليف كل من، الدكتور حاتم نايف سلطان، مديرًا لمستشفى الحميات بمطوبس، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام فهمي، مديرًا لإدارة العلاج الحر، والدكتورة هبة عبدالله عبد المجيد، مديرًا لإدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة ناجا عاطف عثمان، مديرًا لإدارة تنظيم الأسرة، والدكتور إبراهيم محمد السعداوي، مديرًا لإدارة الرعاية الصحية الأولية.



