بالأسماء .. تكليف 11 مديرًا لمستشفيات وإدارات الصحة بكفر الشيخ

أصدر إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 19072 لسنة 2018م، بتكليف 11 مديرًا لعدد من المستشفيات والإدارات بمديرية الشئون الصحية، بصفة مؤقتة لحين ورود الضوابط والمعايير الخاصة بهذه الوظائف من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واتخاذ إجراءات شغلها وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وتضمن قرار المحافظ تكليف كل من، الدكتور حاتم نايف سلطان، مديرًا لمستشفى الحميات بمطوبس، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام فهمي، مديرًا لإدارة العلاج الحر، والدكتورة هبة عبدالله عبد المجيد، مديرًا لإدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة ناجا عاطف عثمان، مديرًا لإدارة تنظيم الأسرة، والدكتور إبراهيم محمد السعداوي، مديرًا لإدارة الرعاية الصحية الأولية.
وشمل القرار – أيضًا – تكليف الدكتور وائل محمد السيد أبو نعيم، مديرًا لإدارة الصحة المدرسية، والدكتور محمد فاروق عبد الغفار، مديرًا لمستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ، والدكتور أحمد حمدي أبو العطا، مديرًا لمستشفى الصدر، والدكتور مصطفى عبد الرازق قطب منيسي، مديرًا لمستشفى حميات كفر الشيخ، والدكتور مدحت وديع محمد هيكل، مديرًا لإدارة الحميات بمديرية الشئون الصحية، والدكتورة آلاء بسيوني محمود جمعة، مديرًا لإدارة صحة البيئة.