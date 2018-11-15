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رياضة

سمر حمزة تودع بطولة العالم للمصارعة بخسارة 11-0 أمام بطلة الصين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:15 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
ودعت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطنى للمصارعة اليوم، الخميس، منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في بوخاريست برومانيا.

وخسرت سمر حمزة أمام منافستها بطلة الصين بنتيجة 0-11، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من عمر البطولة سيدات.

وكانت المصارعة المصرية صعدت للدور ربع النهائي، بعد تغلبها على بطلة روسيا، بعدم التكافؤ بنتيجة 10-0 في إطار منافسات دور ثمن النهائي.

وقد خاضت سمر حمزة منافسات البطولة في وزن اقل من 72 كجم سيدات.
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