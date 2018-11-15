سمر حمزة تودع بطولة العالم للمصارعة بخسارة 11-0 أمام بطلة الصين

ودعت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطنى للمصارعة اليوم، الخميس، منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في بوخاريست برومانيا.



وخسرت سمر حمزة أمام منافستها بطلة الصين بنتيجة 0-11، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من عمر البطولة سيدات.



وكانت المصارعة المصرية صعدت للدور ربع النهائي، بعد تغلبها على بطلة روسيا، بعدم التكافؤ بنتيجة 10-0 في إطار منافسات دور ثمن النهائي.



وقد خاضت سمر حمزة منافسات البطولة في وزن اقل من 72 كجم سيدات.

