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ناجي السيد مديرا عاما لزراعة البحيرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:50 م
تكليف ناجي السيد
تكليف ناجي السيد للعمل مديرا عاما لزراعة البحيرة
جمالات الدمنهورى
أصدر المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة القرار رقم 738 لسنة 2018  الخاص بتكليف المهندس ناجي السيد محمد حسن مديرا عاما لمديرية الزراعة،  لتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون الزراعية بصفة مؤقتة ولحين شغلها بالطرق القانونية.

جاء ذلك بناء على موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة .

وتضمن القرار تكليف المهندس ناجي السيد محمد حسن كبير باحثين بدرجة مدير عام بتسيير العمل بالإدارة العامة للشئون الزراعية بصفة مؤقتة ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية .
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