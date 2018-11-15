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رياضة

الخطيب يجتمع مع الدرندلي قبل اجتماع مجلس الأهلي لهذا السبب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعًا مع خالد الدرندلي أمين الصندوق قبل بدء إجتماع مجلس الادارة.

واستمر الإجتماع قرابة الـــ40 دقيقه ناقش فيه ميزانية النادي التي اشرف عليها أمين الصندوق.

وبدأ إجتماع مجلس الإدارة في غياب رانيا علواني عضو المجلس الموجوده خارج مصر في مهمة عمل لحضور اجتماعات الوادا.
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