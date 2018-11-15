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علي عيسى: أزمة البطاطس وارتفاع سعرها لا تتعلق بموسم التصدير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، إن تصدير محصول البطاطس يبدأ من شهر يناير حتى نهاية شهر أبريل، وتكون في فترة زراعة العروة الشتوية، مؤكدا أن أزمة البطاطس وارتفاع سعرها بالأسواق لا تتعلق بموسم التصدير لتمثيلها في فترة العروة الصيفية.

وأوضح عيسى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري، إن البطاطس لا تصدر في الموسم الصيفي إلا بكميات قليلة جدا، ولا تزيد عن 50 ألف طن بمجموع إجمالي 2,5 مليون طن.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعين، إلى أن مصر تنتج نحو 5 ملايين طن بطاطس سنويا ويصل حجم التصدير من 600 إلى 750 ألف طن سنويا، تعود أغلبها لزراعات ذات مواصفات خاصة للتصدير لا تطرح بالسوق المحلي، مؤكدا أن تصدير البطاطس ليس السبب الحقيقي للأزمة.

وتابع، أن اختلاف الطقس المناخي مع تقلص كمية المساحات المزروعة هو سبب وقوع الأزمة وارتفاع سعر البطاطس.
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