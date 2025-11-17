قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام.. التيك توكر لوشا يواجه هذه العقوبة

التيك توكر لوشا
التيك توكر لوشا
معتز الخصوصي

تستكمل اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية، جلسات محاكمة التيك توكر لوشا لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

التيك توكر لوشا أمام المحكمة الإقتصادية والسبب «اللايفات»

وورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

التيك توكر لوشا مقاطع مصورة خادشة للحياء العام مقاطع فيديو مشاهد عنف مواقع التواصل الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

سقوط 15 تاجر سجائر يتلاعبون في الأسعار بالغربية

ضبط متهمين

ضبط شخصين مطلوبين في 51 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

أرشيفية

لامس جسدها.. زوج ضحية ممرض مستشفى عين شمس: زوجتي حكت كل حاجة |خاص

بالصور

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

شمعات الإشعال
شمعات الإشعال
شمعات الإشعال

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد