سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟
مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول
127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير
على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور
انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها وحصن نفسك ضد الشرور والشياطين
13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأجيل محاكمة التيك توكر لوشا لجلسة 17 نوفمبر

لوشا
لوشا
رامي المهدي

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوشا لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، لجلسة 17 نوفمبر الجاري.
وورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور ( مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

