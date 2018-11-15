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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمركز منوف

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:07 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز منوف من إلقاء القبض على عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية بدائرة المركز ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد، بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز منوف، بأن كلا من " ج ع ا " 33 سنه، عاطل ومقيم بقرية غمرين مركز منوف، وسبق اتهامه فى القضية رقم 4731 جنح مركز الباجور لسنة 2011 " ابتزاز أموال"، و " ع ر ع " 23 سنه، عاطل ومقيم بمنشاة سلطان مركز منوف، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث المركز والنقيب محمد خليل والنقيب محمد السطوحي معاوني المباحث، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 21 واقعة سرقة بدوائر مركز شبين الكوم، ومنوف بوقائع سرقات متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة قررت حبسهما اربعة أيام على ذمة التحقيقات .
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