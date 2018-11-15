للمرة الأولى.. الطيران المدني تحتفل بيوم التميز للعاملين بحضور الوزير

هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالطيران المدني وأسرهم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا حرصه على التواجد بين العاملين في كل المناسبات الاجتماعية.



وقال الفريق يونس المصري، خلال الاحتفالية المقامة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة يوم التميز للعاملين بقطاع الطيران المدني، بحضور قيادات وزارة الطيران المدنى وعدد كبير من العاملين بها، قائلا: "فخورون بتاريخنا والفن المصري الذي يمثل القوي الناعمة المؤثرة علي العالم كلة والمنطقة العربية بشكل خاص".



تحتفل وزارة الطيران المدنى اليوم الخميس، بيوم التميز للعاملين تحت شعار "انتماء.. تميز.. نجاح"، في إطار حرص الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، على تحفيز العاملين ولم شمل أسرة الطيران المدني في تقليد لأول مرة هدفه الارتقاء بالعنصر البشري.