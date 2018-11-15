ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هازارد يقود بلجيكا أمام آيسلندا في دورى الأمم الأوروبية الليلة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، التشكيلة الأساسىة لمواجهة أيسلندا، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "الملك بودوان" بالعاصمة بروكسل، فى الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الأول من دور المجموعات لدورى الأمم الأوروبية.

وجاءت تشكيلة بلجيكا الرسمية : كورتوا ، الديرفيلد ، كومباني ، بوياتا ، مونييه ، ثورغان هازارد ، فيتسل ، تيليمانس ، ميرتنز ، ايدين هازارد ، باتشواي

وتحتل بلجيكا المركز الثاني للمجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا المتصدرة، فيما تأتى ايسلندا فى المؤخرة بدون رصيد من النقاط.
هازارد يقود بلجيكا أمام آيسلندا في دورى الأمم الأوروبية الليلة
loading...

ترشيحاتنا

غلق حضانة فيديو تعذيب أطفال الإسكندرية

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

إنبي يكشف حقيقة رحيل خالد متولي عن فريق الكرة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو

مشادة كلامية على الهواء بين زوج ومطلقته بعدما خلعته.. فيديو

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد إصابته بقطع فى غضروف الركبة

تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.. لهذا السبب

أول تعليق من فرنسا بشأن التطورات في قضية جمال خاشقجي

سيول الكويت.. روايات الكويتيين عن جدعنة المصريين عند الشدة.. صور

سقوط مرتكبى سرقة نصف مليون جنيه من سائق بسوبر ماركت بمدينة نصر.. فيديو

من هو اللاعب الصالح .. ولماذا يسعى الأهلي لشرائه بقوة ؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

فيديو

مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة
شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو
فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟