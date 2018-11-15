هازارد يقود بلجيكا أمام آيسلندا في دورى الأمم الأوروبية الليلة

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، التشكيلة الأساسىة لمواجهة أيسلندا، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "الملك بودوان" بالعاصمة بروكسل، فى الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الأول من دور المجموعات لدورى الأمم الأوروبية.



وجاءت تشكيلة بلجيكا الرسمية : كورتوا ، الديرفيلد ، كومباني ، بوياتا ، مونييه ، ثورغان هازارد ، فيتسل ، تيليمانس ، ميرتنز ، ايدين هازارد ، باتشواي



وتحتل بلجيكا المركز الثاني للمجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا المتصدرة، فيما تأتى ايسلندا فى المؤخرة بدون رصيد من النقاط.