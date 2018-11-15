مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في المباراة التي ستقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.



ويحتل منتخب تونس المركز الأول فى المجموعة برصيد ١٢ نقطة، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد ٩ نقاط فقط ويربط المنتخبين تاريخ طويل داخل وخارج الملعب.



ورصد موقع صدى البلد الإخباري تاريخ مواجهات المنتخبين على مدار تاريخهم وجاء كالتالي :



تقابل منتخب مصر مع نظيره التونسي، من قبل فى ٣٩ مباراة حيث تقابلا فى ٢٤ مباراة رسمية و١٥ مباراة ودية.



تمكن المنتخب التونسي من الفوز في 16 مواجهة، بينما حقق المنتخب المصري الفوز فى 12 مباراة وانتهت 11 مواجهة بينهما بالتعادل.



سجل لاعبو تونس فى مرمى الفراعنة 42 هدفا مقابل 35 هدفا سجلها لاعبو المنتخب الوطني في مرمى نسور قرطاج.



ويعد حسام حسن، أكثر لاعبى المنتخب الوطنى للمشاركة فى مباريات الفراعنة، أمام النسور بواقع 12 مباراة بينما يأتي وهبى الخزرى كأكثر لاعبي المنتخب التونسى مشاركة فى مبارياته أمام مصر بواقع 3 مباريات.



يجدر الإشارة الى أن نتيجة آخر مباراة أقيمت بينهما إنتهت بفوز منتخب تونس، بهدف دون رد وكانت المباراة بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧ فى أولى مباريات المنتخبين فى تصفيات أمم أفريقيا.