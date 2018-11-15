ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في المباراة التي ستقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويحتل منتخب تونس المركز الأول فى المجموعة برصيد ١٢ نقطة، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد ٩ نقاط فقط ويربط المنتخبين تاريخ طويل داخل وخارج الملعب.

ورصد موقع صدى البلد الإخباري تاريخ مواجهات المنتخبين على مدار تاريخهم وجاء كالتالي :

تقابل منتخب مصر مع نظيره التونسي، من قبل فى ٣٩ مباراة حيث تقابلا فى ٢٤ مباراة رسمية و١٥ مباراة ودية.

تمكن المنتخب التونسي من الفوز في 16 مواجهة، بينما حقق المنتخب المصري الفوز فى 12 مباراة وانتهت 11 مواجهة بينهما بالتعادل.

سجل لاعبو تونس فى مرمى الفراعنة 42 هدفا مقابل 35 هدفا سجلها لاعبو المنتخب الوطني في مرمى نسور قرطاج.

ويعد حسام حسن، أكثر لاعبى المنتخب الوطنى للمشاركة فى مباريات الفراعنة، أمام النسور بواقع 12 مباراة بينما يأتي وهبى الخزرى كأكثر لاعبي المنتخب التونسى مشاركة فى مبارياته أمام مصر بواقع 3 مباريات.

يجدر الإشارة الى أن نتيجة آخر مباراة أقيمت بينهما إنتهت بفوز منتخب تونس، بهدف دون رد وكانت المباراة بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧ فى أولى مباريات المنتخبين فى تصفيات أمم أفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

مطار الكويت يغرق في مياه الأمطار.. وتوقف حركة الطيران.. فيديو

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

رفع 755 كجم.. النقيب مصطفى العراقي أقوى رجل فى العالم

غلق حضانة فيديو تعذيب أطفال الإسكندرية

الرياض تغلق ملف خاشقجي.. بيان جريء من النيابة السعودية يكشف تفاصيل الواقعة.. المملكة تقطع الطريق على التكهنات والشائعات.. المطالبة بإعدام 5 متورطين.. ومنع مستشار بالديوان الملكي من السفر

طفل خارق عمره 5 سنوات بالشيشان يحصل على هدية رئاسية خيالية

مصطفى بكرى عن إساءة صفاء الهاشم: الشعب الكويتي قام بالواجب

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

شبح الأموال الطائلة يطارد صفقات الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو

عشيقة بيل كلينتون تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحتهما داخل البيت الأبيض

المحترفون فى الخارج لف وارجع تانى.. 7 نجوم على الطريق السريع للعودة الى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

فيديو

مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة
شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو
فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟