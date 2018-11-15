ترامب يرشح مصممة حقائب لتكون سفيرة بدولة أفريقية

ذكرت صحيفة Hannoversche Allgemeine Zeitung الألمانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح مصممة الحقائب الشهيرة لانا ماركس كسفيرة لبلاده في جنوب أفريقيا.



وأضافت الصحيفة أن ماركس ذات الأصول الجنوب أفريقية ولا تملك أي خبرات في مجال الدبلوماسية ستشغل منصب السفير الشاغر منذ ديسمبر2016.



وأوضحت الصحيفة الألمانية أن صحيفة "وول ستريت جورنال " الأمريكية كانت كشفت في الأيام القليلة الماضية عن رغبة ترامب في إسناد ذلك المنصب لها، وقد حسم البيت الأبيض الجدل اليوم بتأكيده ذلك الترشيح.



ولفتت الصحيفة أن ترامب قد رشح القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جون أبي زيد، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدي السعودية خلافا لجوسيف ويستفال الذي غادرها في يناير 2017.

