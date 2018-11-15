ساوثجيت يعلن تشكيلة إنجلترا لمباراة الولايات المتحدة.. وقميص خاص لـ روني

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي للمنتخب أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة , في لقاء دولي ودي واستعداده لكلا المنتخبين, في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” ويمبلي ” في العاصمة لندن ..



وجاءت تشكيلة المنتخب الإنجليزي الرسمية :



بيكفورد



تشيلويل – مايكل يكن – دونك – آرنولد



ديلف – وينكس



آلي – لينغارد – سانشو



ويلسون



وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يرتدي لاعبو منتخب بلاده قميصا خاصا خلال المواجهة ، تكريما لواين رونى الذي يخوض آخر مبارياته الدولية مع الأسود الثلاثة.



ويرتدي منتخب إنجلترا قميصا يحمل عبارة "مؤسسة واين روني الخيرية، إنجلترا ضد أمريكا، 15 نوفمبر 2018"، تحت شعار المنتخب، مع تواجد الشعار الخاص بمؤسسة رونى.

