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توك شو

توفيق عكاشة: بياعين بوابير الجاز والفلايات فتحوا فضائيات.. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي توفيق عكاشة، من الحال المتدنية التي وصلت إليها بعض الفضائيات.

وقال «عكاشة»، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، عن كثرة الفضائيات،: «اللي عنده أربع عربيات نقل عمل قناة، فزاد الطين بله، واللى بيبيع بوابير جاز وفلايات عمل قناة، والمصحف الطاهر في واحد كان بيبيع بوابير جاز عمل قناة».

وأضاف عكاشة أن أحد مستوردي «التكاتك» قام بإنشاء قناة فضائية تحت مسمى «التوك توك»، معقبًا: «اشمعنى هو».

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