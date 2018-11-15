هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، الخميس، هطول أمطار غزيرة صاحبها هبوط ملحوظ في درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في تراكم المياه في عدد من شوارع المدينة.



وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار.



وشدد "قنصوة"، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



من جانبها طالبت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.