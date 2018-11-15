تعرف على التحويلات المرورية بمحور المشير وإصلاح الفواصل الأسفلتية بكوبرى الجلاء

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر غلق الكوبرى أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد إتجاه N A على أن يكون خط السير للقادم من محور المشير لاستكمال السير طوليًا بمحور الشهيد فيمينًا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث إتجاه محور N A ومناطق القاهرة الجديدة.



وقالت إن مدة العمل ستكون شهرين إعتبارًا من الساعة 12,05 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 وعقب الإنتهاء من التعديلات النهائية، سيتم تغيير حركة سير السيارات أعلى كوبرى المشير للقادم من محور N A فى اتجاه محور الشهيد على أن يستمر استخدام كوبرى المشير الغربى للقادم من محور المشير إتجاه محور N A ومناطق القاهرة الجديدة.



وأضافت الوزارة أنه بمناسبة إصلاح الفواصل الأسفلتية لكوبرى الجلاء ستتم الأعمال وفقًا للضوابط الآتية:



- الغلق الكلى للكوبرى بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة 16 نوفمبر الجارى، والغلق الجزئى للكوبرى من 6 صباحًا حتى 12 ليلًا بذات اليوم.

- ‏الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 1 صباحًا حتى 6 صباحًا يوم السبت الموافق 17 نوفمبر الجارى، والغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا بذات اليوم.

- ‏الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجارى.

- على أن تكون أعمال الغلق الجزئى للكوبرى على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل إتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى.‬‬‬‬



التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من ميدان التحرير إتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالاحتراف يسارًا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل إتجاه شارع سرايا الجزيرة.

- القادم من شارع مستشفى المعلمين لا يسمح له بالاحتراف يمينًا اتجاه كوبرى الجلاء ويتم الاستكمال إتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل.

- وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور.

