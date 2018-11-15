تعرف على التحويلات المرورية بمحور المشير وإصلاح الفواصل الأسفلتية بكوبرى الجلاء

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر غلق الكوبرى أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد إتجاه N A على أن يكون خط السير للقادم من محور المشير لاستكمال السير طوليًا بمحور الشهيد فيمينًا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث إتجاه محور N A ومناطق القاهرة الجديدة.
وقالت إن مدة العمل ستكون شهرين إعتبارًا من الساعة 12,05 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16/11/2018 وعقب الإنتهاء من التعديلات النهائية، سيتم تغيير حركة سير السيارات أعلى كوبرى المشير للقادم من محور N A فى اتجاه محور الشهيد على أن يستمر استخدام كوبرى المشير الغربى للقادم من محور المشير إتجاه محور N A ومناطق القاهرة الجديدة.
وأضافت الوزارة أنه بمناسبة إصلاح الفواصل الأسفلتية لكوبرى الجلاء ستتم الأعمال وفقًا للضوابط الآتية:
- الغلق الكلى للكوبرى بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة 16 نوفمبر الجارى، والغلق الجزئى للكوبرى من 6 صباحًا حتى 12 ليلًا بذات اليوم.
- الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 1 صباحًا حتى 6 صباحًا يوم السبت الموافق 17 نوفمبر الجارى، والغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا بذات اليوم.
- الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجارى.
- على أن تكون أعمال الغلق الجزئى للكوبرى على مرحلتين كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل إتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى.
التحويلات المرورية على النحو التالى:
- القادم من ميدان التحرير إتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالاحتراف يسارًا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل إتجاه شارع سرايا الجزيرة.
- القادم من شارع مستشفى المعلمين لا يسمح له بالاحتراف يمينًا اتجاه كوبرى الجلاء ويتم الاستكمال إتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل.
- وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور.
وقالت إن مدة العمل ستكون شهرين إعتبارًا من الساعة 12,05 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16/11/2018 وعقب الإنتهاء من التعديلات النهائية، سيتم تغيير حركة سير السيارات أعلى كوبرى المشير للقادم من محور N A فى اتجاه محور الشهيد على أن يستمر استخدام كوبرى المشير الغربى للقادم من محور المشير إتجاه محور N A ومناطق القاهرة الجديدة.
وأضافت الوزارة أنه بمناسبة إصلاح الفواصل الأسفلتية لكوبرى الجلاء ستتم الأعمال وفقًا للضوابط الآتية:
- الغلق الكلى للكوبرى بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة 16 نوفمبر الجارى، والغلق الجزئى للكوبرى من 6 صباحًا حتى 12 ليلًا بذات اليوم.
- الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 1 صباحًا حتى 6 صباحًا يوم السبت الموافق 17 نوفمبر الجارى، والغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا بذات اليوم.
- الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر الجارى.
- على أن تكون أعمال الغلق الجزئى للكوبرى على مرحلتين كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل إتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى.
التحويلات المرورية على النحو التالى:
- القادم من ميدان التحرير إتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالاحتراف يسارًا تجاه شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل إتجاه شارع سرايا الجزيرة.
- القادم من شارع مستشفى المعلمين لا يسمح له بالاحتراف يمينًا اتجاه كوبرى الجلاء ويتم الاستكمال إتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل.
- وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور.