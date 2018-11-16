وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات مشروع ألف فتاة في الأقصر.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة بالمدينة الشبابية بالأقصر، فعاليات مشروع " ألف فتاة.. ألف حلم" الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى؛ لتعليم المهارات الأساسية فى كرة القدم لفتيات الصعيد، وفى إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على إنشاء المجلس الثقافى البريطاني بمصر.





ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لعدد ألف فتاة ضمن " برنامج تنمية المهارات الأساسية" الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم، ويعمل بالمشروع 40 مدرب ومدربة يتولون تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم ليصبح إجمالى المستفيدين من المشروع 1000 فتاة، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.





كما شهد وزير الشباب والرياضة مهارات 400 فتاة من صعيد مصر في ختام البرنامج، بملعب كرة القدم القانونى بالمدينة الشبابية بالأقصر بحضور اليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني، واللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام محافظة الاقصر، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتورة سونيا دنيا مدير الادارة العامة لبرامج القاعدة الشعبية، وحفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.





واشاد صبحي بأهداف المشروع والتى ترتكز على مبدأ نشر الممارسة الرياضية بين فتيات الصعيد من خلال تعليمهم لمهارات كرة القدم فى شراكة مثمرة مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، على تعزيز أطر التعاون مع المجلس الثقافي البريطانى فى الفترة المقبلة فى تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات فى جميع المحافظات انطلاقًا من رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الشباب.





وأعلن وزير الشباب والرياضة عن التنسيق لتنظيم دورى في كرة القدم للفتيات خريجات مشروع الألف فتاة ألف حلم ، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم ، والمجلس الثقافى البريطاني.



