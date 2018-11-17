فوائد مذهلة.. اصنعي تونر لبشرتك من ماء الأرز

مشاكل البشرة شبحًا يطارد كافة الفتيات، بدءًا من حبوب الشباب وحتى البقع الداكنة والهالات السوداء وغيرها، وتنفق الفتيات مبالغ طائلة لعلاج تلك المشكلات، لكن يمكنك اللجوء إلى الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة وغير المكلفة في نفس الوقت لحل مشاكل وجهك بمكونات بسيطة من مطبخك.



ماء الأرز يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة، فهو يحتوي على B1 و C و E

وكانت تستخدمه النساء منذ مئات السنوات في جمال بشرتهن، فهو يساعد في علاج حب الشباب، البقع الداكنة، ويزيل التجاعيد والخطوط التي تظهر حول العيون والفم.



يمكنك استخدام ماء الأرز كتونر منظف للوجه من خلال خطوات بسيطة، فقط كل ما تحتاجينه كوب أرز + ماء



الخطوات:

1-قومي بشطف الأرز من أي شوائب

2-ضعي الأرز النظيف في إناء وضعي عليه كوب ماء

3-ارتركيه لمدة 15 دقيقة في الماء

4-بعد ربع ساعة، قومي بتصفية الأرز من الماء واحتفظي به في وعاء نظيف.



طريقة الاستخدام:

ضعيه في وعاء نظيف واتركيه في الثلاجة واستخدميه خلال 5 أيام فقط، بعدها قومي بتغييره واصنعيه من جديد.



يمكنك استخدامه بطريقتين مختلفتين لبشرتك:

الأولى: كمطهر..وذلك من خلال وضعه في بخاخ وقومي بالرش على وجهك بدلًا من المياه العادية.

الثانية:ضعيه على قطنة نظيفة وقومي بالمسح بها على وجهك ورقبتك مرة صباحًا، ومرة قبل النوم.