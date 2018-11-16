سميرة سعيد تضع اللمسات الأخيرة لحفلها اليوم

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأغجتماعي للتغريدات ا القصيرة تويتر تظهر فيها و هي تضع اللمسات الأخيرة على البروفات لحفل اليوم .و علقت سميرة على الصورة :" مستعدة ، لآخر بروفة "يذكر أن الحفل سيقام على المسرح الرئيسي للقرية العالمية 16 نوفمبر الساعة 9 مساءً .