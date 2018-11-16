سميرة سعيد تضع اللمسات الأخيرة لحفلها اليوم

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأغجتماعي للتغريدات ا القصيرة تويتر تظهر فيها و هي تضع اللمسات الأخيرة على البروفات لحفل اليوم .
و علقت سميرة على الصورة :" مستعدة ، لآخر بروفة "
يذكر أن الحفل سيقام على المسرح الرئيسي للقرية العالمية 16 نوفمبر الساعة 9 مساءً .
و علقت سميرة على الصورة :" مستعدة ، لآخر بروفة "
يذكر أن الحفل سيقام على المسرح الرئيسي للقرية العالمية 16 نوفمبر الساعة 9 مساءً .
Getting Ready.. Final Prova ❤#TheGlobalVillage #Dubai pic.twitter.com/B8ncTR1gdZ— Samira Said (@SamiraSaid) November 16, 2018