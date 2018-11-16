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فن

سميرة سعيد تضع اللمسات الأخيرة لحفلها اليوم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأغجتماعي للتغريدات ا القصيرة تويتر تظهر فيها و هي تضع اللمسات الأخيرة على البروفات لحفل اليوم .

و علقت سميرة على الصورة :" مستعدة ، لآخر بروفة "


يذكر أن الحفل سيقام على المسرح الرئيسي للقرية العالمية 16 نوفمبر الساعة 9 مساءً .
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