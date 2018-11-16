لقاء مصر وتونس فى عيون الخبراء..مجدى عبدالغنى : مباراة صعبة.. وحاجى : منافسة على الزعامة

مجدى عبدالغني: لقاء صعب والالتزام يؤدى لفوز الفراعنة

جمال حاجى: الغيابات تضرب نسور قرطاج.. والمباراة للمنافسة على الزعامة

منتصر صميدة: لقاء مصر ونسور قرطاج بين أشقاء وصلاح علامة فارقة





رغم أن منتخبى الفراعنة الكبار ونسور قرطاج تأهلا إلى نهائيات امم افريقيا فى الكاميرون على حساب منتخبات النيجر وسوازيلاند إلا أنه يبقى اللقاء مساء اليوم ذو نكهة حساسة لما يمتاز به من قوة وندية بين اللاعبين.الفراعنة والكبار ونسور قرطاج يسعى كل منهما إلى تحسين التصنيف الخاص به بين منتخبات العالم لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" إلى جانب المنافسة على صدارة المجموعة قبل التوجه الى لقاء الجولة الأخيرة من التصفيات الأخيرة فى مارس المقبل.قال مجدى عبدالغنى عضو اتحاد الكرة إن مباراة منتخب مصر وتونس صعبة مطالبا لاعبى الفراعنة الكبار بضرورة الالتزام الخططى وتنفيذ تعليمات المدير الفنى وأكد البلدوزر، أنه رغم حسم المنتخبين التأهل الى كان الكاميرون إلا أنه عادة ما تتسم بحساسية اللقاءات العربية العربية التي يظهر خلالها الندية والقوة بين المنتخبين.ولفت إلى أنه رغم قوة اللقاء إلا أنه بين أشقاء وسوف يخرج فى إطار ودى ويغلب عليه الروح الودية، مشيرا إلى أنه على لاعبينا الالتزام التكتيكى والخططي داخل المستطيل الأخضر وتنفيذ تعليمات اجيرى لضمان تحقيق الفوز وصدارة المجموعة.من جانبه أكد جمال حاجى المحلل الفنى والمدرب التونسي أن عاملى الأرض والجمهور يمنح منتخب مصر الأفضلية فى مباراته أمام نسور قرطاج فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لافتا الى أن الغيابات تضرب صفوف نسور قرطاج فى لقاء الليلة.قال حاجى : المنتخب المصري ينطلق بأوفر الحظوظ وبفضل أسبقية الميدان والجمهور، ونظرا للغيابات التي تشهدها تركيبة المنتخب التونسي تبقى أفضلية الحظوظ للفراعنة الكبار موضحا أن الفراعنة الكبار مع مدربه الجديد المكسيكي خافيير آجيرى يطمح لصدارة المجموعة.. اللقاء ليس تحصيل حاصل باعتبار أن المنتخب التونسي سيلعب على تاريخه وخاصة على ترتيبه الأول أفريقيا وعربيا تونس ستحاول المحافظة على الزعامة".وأضاف: أما المنتخب المصري سوف يسعى للظهور بوجه مشرف أمام جماهيره وخاصة المدرب المكسيكي الجديد الذي سيسعى لتقديم المنتخب المصري في نسخة جديدة تليق بتاريخ الفراعنة الكبير وخاصة بعد المشاركة المونديالية غير المقنعة جدا لافتا إلى أن أجيري يأتي من مدرسة مكسيكية معروفة بتشبثها بالنتيجة والاداء الرجولي الى درجة العنف في بعض الأحيان، مشيرا الى أن لقاء تونس إختبار قوى للمدرب المكسيكى لإثبات قدراته وإمكانياته الفنية وحسب راي المنتخب المصري سيشهد قفزة نوعية في الأداء والنتائج مع المدرب المكسيكي.وشدد حاجي، على أن 7 لاعبين سوف يغيبون عن لقاء اليوم، مشيرا الى أن تلك الغيابات ستكون مؤثرة جدا في نسور قرطاج أبرزها بن عمر والشعلالي وأنيس البدري وعلي معلول لاعب النادى الأهلى.فيما أكد منتصر صميدة صحفى رياضى فى الإذاعة التونسية أن مباراة مصر وتونس لقاء أشقاء، لافتا إلى أن المنافسة ستكون على صدارة المجموعة وقال : المنتخبين ضمنا التأهل لبطولة إفريقيا للأمم واللقاء سيكون شكلي لكن سيكون عنوانه صدارة المجموعة رغم أن نسور قرطاج سيخوض اللقاء منقوص من عديد العناصر بداعي الإصابة على غرار محمد أمين وبن عمر وغيلان الشعلالي وكذلك لأسباب فنية مثل أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.وأشار إلى أنه في المقابل ستكون للجهاز الفني لمنتخب فرصة لإشراك عديد اللاعبين وإبراز امكانياتهم فهناك مهاجم النادي الصفاقسي فراس شواط يمر بفترة انتعاشة وكان قد سجل هدفين في أول مشاركة له بقميص نسور قرطاج في لقاء النيجركذلك عودة فرجاني ساسي سيعطي الثقة للفريق.وأضاف: "من جهة أخرى منتخب مصر بقيادة المدرب المكسيكي تحسن اداؤه عما كان عليه سابقا مع الأرجنتيني كوبر"، موضحا أن مصر لديها عناصر هامة مثل مهاجم ليفربول محمد صلاح يمكنها إحداث الفارق.