إعادة الشيء لأصله بشوارع وميادين العريش

نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء خطة لاعادة الشيء لاصله بشوارع وميادين العاصمة بناء علي تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ اثناء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسته وحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد اسامة الغندور السكرتير العام وعبد العال البدري السكرتير المساعد ورؤساء مجالس المدن.



واكد اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة انه تم تنفيذ عملية إزالة آثار الحفر من شوارع مدينة العريش، كما تم ردم حفر من آثار أعمال نفذتها شركة المياه ومرافق خدمية مختلفة.



وأضاف أن هذه الجهود تأتى فى إطار إعمال إعادة أحياء ومناطق العريش لطبيعتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سبق عمليات ردم الحفر أعمال نظافة للشوارع.