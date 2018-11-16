إبراهيم سعيد: صلاح محسن من أفضل المهاجمين في مصر

أشاد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بأداء المنتخب المصري لكرة القدم، أمام منتخب تونس، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.



وقال إبراهيم سعيد، في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏‏صلاح محسن مع الاعتماد عليه وإعطاء له مباريات مع الأهلي والمنتخب باستمرار سيكون من أفضل المهاجمين في مصر مبروك للمنتخب المصري".



وكان المنتخب الوطني حقق الفوز اليوم على تونس بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وارتفع رصيده إلى 12 نقطة وهو نفس الرصيد للمنتخب التونسي.

