جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

ظهرت الفنانة التونسية جنات في حفل أحيته ضمن حملة" مع بعض اقوی" لمحاربة مرض السرطان، والتصدي لتوعية الداعمة له.



وارتدت جنات فستان طويل باللون الأخضر، والذي كشف عن اكتافها بشكل جميل وناعم للغاية، قد أثار إعجاب كل الحاضرين.



وتركت جنات شعرها منسدلا علی اكتافها بشكل انيقة وجذاب للغاية، وهو ما تلائم مع إطلالتها بشكل كبير، ولكنه بدأ أقصر من العادي.



ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة لتكمل من إطلالتها، فقد اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها.



وقد أختارت جنات بعض اللمسات من الأكسسورات فقد ارتدت عقد باللون الفضي، مع بعض الأساور و ساعة وخاتم بسيط ليكمل من إطلالتها.



وإليكم الصور التي التقطها المصور ايهاب اشرف باستخدام عدسته..