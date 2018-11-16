استشاري نفسي: الأسرة مسئولة عن الحماية من شبح الإدمان

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية وعلاج حالات الإدمان، إن الأسرة لديها دور في تهيئة المناخ لابنهم مدمن المخدرات كي يبدأ رحلة علاجه، حتى يستطيع المعالج المتمرس تقويم سلوكه و علاجه من الإدمان.



وأكد هندي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن متابعة الأبناء تعد من أهم الخطوات في اكتشاف وعلاج الإدمان بطرق سريعة، من خلال التغيرات الشكلية والسلوكية للشاب، حيث يعاني الشاب من أحمرار العينين، ارتفاع في معدل التعرق وصعوبة مستمرة في التنفس.



ونوه استشاري الصحة النفسية وعلاج حالات الإدمان، إلي أن العزوف عن المشاركات الاجتماعية تعد أولى مؤشرات الإدمان بالاضافة للسهر فترات طويلة خارج المنزل.