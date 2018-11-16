المبعوث الدولي إلى اليمن: سنجمع أطراف الأزمة اليمنية في السويد قريبا

قال المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ مارتن جريفيث إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كاشفا عن أنه سيتم دعوة جميع أطراف الأزمة اليمنية في السويد قريبا.



ورحب جريفيث - خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ بشأن الوضع في اليمن حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - بالأنباء عن تهدئة في ​محافظة الحديدة​، مشيرا إلى أنه ينوي زيارة اليمن الأسبوع المقبل.



وأعرب جريفيث عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة، لافتا إلى "أننا نرحب بإعلان الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ حول ضرورة العودة للمسار السياسي".



وأوضح جريفيث أنه لا شيء يجب أن يمنع المجتمع الدولي من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية باليمن.