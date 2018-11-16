المبعوث الدولي إلى اليمن: سنجمع أطراف الأزمة اليمنية في السويد قريبا

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كاشفا عن أنه سيتم دعوة جميع أطراف الأزمة اليمنية في السويد قريبا.
ورحب جريفيث - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - بالأنباء عن تهدئة في محافظة الحديدة، مشيرا إلى أنه ينوي زيارة اليمن الأسبوع المقبل.
وأعرب جريفيث عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة، لافتا إلى "أننا نرحب بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حول ضرورة العودة للمسار السياسي".
وأوضح جريفيث أنه لا شيء يجب أن يمنع المجتمع الدولي من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية باليمن.
ورحب جريفيث - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - بالأنباء عن تهدئة في محافظة الحديدة، مشيرا إلى أنه ينوي زيارة اليمن الأسبوع المقبل.
وأعرب جريفيث عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة، لافتا إلى "أننا نرحب بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حول ضرورة العودة للمسار السياسي".
وأوضح جريفيث أنه لا شيء يجب أن يمنع المجتمع الدولي من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية باليمن.