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فن

شاهد.. إطلالة شتوية جذابة للفنانة ميس حمدان

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة ميس حمدان صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تألقت فيها بإطلالة شتوية كاجوال جذابة، وتفاعل الجمهور مع الصورة معجبين بالشكل الذي ظهرت به.

وظهرت في إطلالتها الجديدة بقبعة ومكياج داكن وقصة شعر جديدة وعلقت قائلة "انه رسميا الشتاء بالنسبة لي وسوف ارتدي الكثير من القبعات هذا الموسم".

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان، هو مسلسل طاقة نور، الذي عرض خلال سباق دراما رمضان 2017، والمسلسل بطولة هاني سلامة وحنان مطاوع وجيهان خليل وهيدي كرم وإيهاب فهمي وأشرف عبد الغفور.
شاهد.. إطلالة شتوية جذابة للفنانة ميس حمدان
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