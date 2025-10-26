مسئول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري

أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير اليوم /الأحد/، أن الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري بين البلدين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن جرير قوله:" أشعر بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف جرير إنه عقد إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين اليوم وأمس في كوالالمبور، حيث تفاوضوا على إطار عمل لمناقشته بين ترامب وشي في اجتماع من المتوقع أن يكون بالغ الأهمية، وله تداعيات اقتصادية عالمية، في ظل حرب تجارية مشتعلة منذ فترة طويلة.

وتابع جرير قائلا للصحفيين: "أعتقد أننا نتقدم نحو التفاصيل النهائية لنوع الاتفاق الذي يمكن للزعيمين مراجعته وتحديد ما إذا كانا يرغبان في إبرامه معًا"، واصفا المناقشات بأنها "واسعة النطاق وبناءة".

واستطرد :" أجرينا مناقشات بناءة للغاية مع نظرائنا الصينيين، نعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها تقديم شيء للقادة"، مشيرًا إلى وجود محادثات حول المعادن الأرضية النادرة، من بين مواضيع أخرى.. مشيرا إلى أن المفاوضين يقتربون من مرحلة سيعقد فيها القادة اجتماعًا مثمرًا للغاية الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد أشار أمس إلى انفتاحه على تقديم بعض التنازلات، مشيرًا إلى وجود "فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى اتفاق شامل".

