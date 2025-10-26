قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات
محمد عبدالجليل: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين حسام حسن وحلمي طولان
ريال مدريد يسعى لرد الاعتبار أمام برشلونة في أول كلاسيكو بعهد ألونسو
المتحف المصري الكبير.. صرح يحفظ ذاكرة الإنسانية ويروي حكايات الملوك والعلماء
واجبات الأعضاء ومحظوراتهم في مجلس الشيوخ.. التفاصيل كاملة
أسد عملاق بجنوب إفريقيا يقفز من مقطورة وعدسات الكاميرات تلتقطه| شاهد
ترامب: تمكنا من تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط
بوتين: صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي غير محدود المدى ولا مثيل له في العالم
الاتحاد العربي للفنادق والسياحة: المتحف المصري الكبير وعد بالمستقبل ورسالة إبهار جديدة من مصر
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
أخبار العالم

إصابات جراء إطلاق نار في جامعة لينكولن بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت جامعة لينكولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حادث إطلاق نار جماعي، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية. 

وسارعت قوات الأمن إلى تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق عاجل في ملابساته.

وقال المدعي العام في تصريح نقلته شبكة CBS إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار داخل حرم الجامعة في مقاطعة تشيستر، أثناء احتفالات التخرج.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن الحادث أدى إلى إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى كريستينا لتلقي العلاج.

وأكدت سلطات إنفاذ القانون عدم وجود مطلق نار نشط داخل الجامعة، لكنها أوضحت أن المشتبه به لا يزال فارا من موقع الحادث.

ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن، فيما لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد تصرف بمفرده أو بمساعدة آخرين.

