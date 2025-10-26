إصابات جراء إطلاق نار في جامعة لينكولن بولاية بنسلفانيا الأمريكية

شهدت جامعة لينكولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حادث إطلاق نار جماعي، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية.

وسارعت قوات الأمن إلى تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق عاجل في ملابساته.

وقال المدعي العام في تصريح نقلته شبكة CBS إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار داخل حرم الجامعة في مقاطعة تشيستر، أثناء احتفالات التخرج.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن الحادث أدى إلى إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى كريستينا لتلقي العلاج.

وأكدت سلطات إنفاذ القانون عدم وجود مطلق نار نشط داخل الجامعة، لكنها أوضحت أن المشتبه به لا يزال فارا من موقع الحادث.

ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن، فيما لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد تصرف بمفرده أو بمساعدة آخرين.