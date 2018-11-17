قرقاش: استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن ينجح









الجولة الجديدة من إستهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف الخاشقجي، سمعة وإستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 17, 2018

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على المحاولات الدائمة للاستهداف من المملكة العربية السعودية واستغلال ملف جمال خاشقجى.وغرد "قرقاش"، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف الخاشقجي، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها".جدير بالذكر أن شلعان الشلعان، ممثل النيابة العامة السعودية، كشف عن تفاصيل جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بالمملكة لكشف التفاصيل الكاملة للحادث.