موتمر_التنوع_البيولوجي يتصدر تويتر

انطلق، صباح اليوم، السبت، حفل افتتاح مؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجى التابع للأمم المتحدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف كريستينا بالمر وعدد من الوزراء والمحافظين وممثلى الأمم المتحدة والوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر بدولة الامارات #مؤتمر_التنوع_البيئى، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



يعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.

