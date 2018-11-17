القاتل الصامت.. كيف تحمي نفسك من خطر دفايات الشتاء بعد تعدد حالات الوفاة

تنهال إعلانات دفايات الهالوجين الصينى، عبر مواقع الانترنت بسعر 100 و150 جنبها، وأيضا عروض لدفايات الكهرباء بأسعار لا تتعدى 150 جنيها عبر مواقع وتجار مجهولين، رغم أن الدفاية جيدة الصنع المعلومة المصدر، سعرها لا يقل عن 500 جنيه.



دفايات مجهولة المصدر



وتتواجد الدفايات "الشعبية" أيضا بشوارع الموسكي والعتبة وعبدالعزيز، وأغلبها مجهولة المصدر ومجمعة عبر ورش بير السلم، ويتم بيع البعض منها عبر تجار الأرصفة، ولا يعلم المستهلك أنها ربما تصبح سبب رئيسي للوفاة، فقد شهد الشتاء الماضي وفاة العديد من المواطنين خنقا لتسرب الغاز أو حرقا لحدوث ماس كهربائي.



وشهدت قرية الجوسق، التابعة لمركز بلبيس بالشرقية ، حادثًا مأساويًّا إثر مصرع أم وأطفالها الثلاثة داخل منزلهم مختنقين بسبب التدفئة، لتسرب الغاز.



تؤدي للوفاة



ويلجأ المواطنون في موسم الشتاء لدفايات الكهرباء أو الغاز أو الزيت، وحسب حديث عبدالفتاح محمد، تاجر أجهزة كهربائية، أن الدفاية اذا كانت مجهولة المصدر أو مجمعة بدون مراعاة للمواصفات القياسية، قد تؤدي للوفاة، لأن الدفاية الكهرباء "لو وصلاتها غير عازلة للحرارة ومضروبة، ممكن تؤدي لحدوث ماس وحريق للبيت كله".



"الزبون بيدور على السعر، بس في حاجات مينفعش نسترخص فيها، لأنها ممكن بدل ما تدفي العيلة، تموتهم، حالات كثيرة بيحصل تسرب لغاز دفاية الهالوجين، والعيلة كلها تتخنق بغاز أول اوكسيد الكربون".. حسب حديث تاجر الأجهزة الكهربائية.



زيادة الإقبال



وكشف "بداية موسم الشتاء بدأ الإقبال على الدفايات نظرا لانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة، ويزداد الإقبال على الدفايات الصينية لانخفاض أسعارها، ويقل الإقبال على الدفايات المصري رغم دقة تصنعها، لأن أسعارها تبدأ من 700جنيه وتصل لحوالى 2000 جنيه.



ويتابع.. "الإقبال شديد على الدفاية الهالوجين وهى تبدأ من نوع 2 شمعة وأغلبها بلا ضمان أو شهادة منشأة ويبيعها تجار التجزئة، وبعض أصحاب المحال يضعونها بالمخازن للزبائن فى حال تم طلبها"..



دفاية الزيت



وتابع "الدفاية الزيت هى من أكثر الدفايات أمانا ولكن الإقبال ضعيف عليها لأن أسعارها تتعدى الألف جنيه، وهناك شريحة من المواطنين أبناء الطبقة المتوسطة يفضلون شراء الدفايات المصرية أو التركية".



نصائح للمستهلك



دائما ما ننصح الزبائن بالبعد عن الدفايات الرديئة، المجمعة محليا، والتي وسيلة أمان والتي قد تتسبب فى ماس كهربائي أو تسرب غاز يؤدي للاختناق، وهناك نصائح للاستخدام يتم إلمام الزبائن بها منها "عدم ملاصقة الدفاية للاسرة والمفروشات والمناضد الخشبية والستائر، أو بالقرب من مواد سهلة الاشتعال وعدم وضعها في الممرات، وذلك حتى لا يصدمها أحد وخاصة في الليل مما يؤدي إلى انقلابها وإحداث حريق، مع ضرورة عدم تشغيلها عند النوم وتركها أو استعمالها كأداة للاشتعال.



ضوابط الاستعمال



"عند استعمال دفاية الغاز، لابد من فتح جزء من النافذة، وعدم استخدام توصيلة كهربائية إطلاقًا والاكتفاء بإيصال سلك الدفاية الأصلى بالكهرباء مباشرة لأن ذوبان التوصيلة سبب رئيسي لأكثر الحوادث والحرائق نظرًا لعدم تحملها للجهد وللتيار الكهربائي".



ركود بسبب الاسعار



وكشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدفايات حتى الآن مستقرة مقارنة بأسعار العام الماضي، وذلك بسبب ركود الأسواق "الإقبال على الدفاية الصيني ذات الشمعة الواحدة هو الاكثر ".



أسعار السوق



وتتراوح أسعار الدفايات بين 170 جنيهًا و2300 جنيه، بحسب نوع الدفاية وحجمها، بسبب ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج المستوردة العام الماضي، ويبلغ سعر دفاية صيني 800 وات شمعة واحدة 170 جنيهًا، والدفاية المصري تبدأ من 609 جنيهات، وبعض الانواع يصل سعره لـ 1200 جنيه للدفاية الزيت.