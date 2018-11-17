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ديني

خالد الجندي: أمران يساعدان على رؤية النبي محمد في المنام

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:55 م
رؤية النبي في المنام
رؤية النبي في المنام
محمد صبري عبد الرحيم
وضع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، روشتة شرعية تساعد على مشاهدة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- في المنام.

وقال «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، إن هناك أمرين لمشاهدة النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام، وهما، الأول: الإكثار يوميًا من الصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف: الثاني: اتباع منهج النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وسنته الشريفة، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (آل عمران: 31).
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