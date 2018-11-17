هداية ملاك تحصد أكثر من 40 نقطة في سباق التأهل لطوكيو 2020

حققت هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، أكثر من 40 نقطة، بعد فوزها بذهبية بطولة فرنسا المفتوحة، في مشوارها نحو التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020.





وتحاول "ملاك" حسم تأهلها إلى أولمبياد طوكيو، عبر تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط المحددة من كافة البطولات الدولية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وتوجت، صاحبة برونزية أولمبياد ريو دى جنيرو، بالميدالية الذهبية بعد انسحاب منافستها في المباراة النهائية.





وكانت هداية قد بدأت مشوارها من الدور الـ٣٢ بالفوز على لاعبة نادي موناكو الفرنسي مارين بونتونيه بنتيجة ٢٤-صفر، ثم الفوز في دور الـ١٦ على اللاعبة البلجيكية أمنية داكون بنتيجة ١٢-١.



