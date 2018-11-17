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محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب بذكرى المولد النبوي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:18 م
محافظ أسيوط يهنئ
محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب بذكرى المولد النبوى
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تنظيم احتفالية دينية وثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين القادم بحضور جميع القيادات التنفيذية والدينية والامنية والشعبية مهنئا رئيس الجمهورية والشعب المصرى عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه الذكرى العطرة داعيا المولى عز وجل ان ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وان يحفظ جيش مصر وشرطتها درعي الأمان .

وقال الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف إنه سيتم تنظيم الاحتفالية الدينية بمسجد ناصر عقب صلاة المغرب بحضور القيادات التنفيذية والدينية والامنية وجموع المواطنين مشيرا الى ان الاحتفالية ستشهد كلمات دينية عن ذكرى المولد النبوى الشريف وابتهالات ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ يسرى عبد الرحمن .

وأضاف ضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط انه سيتم تنظيم احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط يوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساءا وذلك بتقديم بعض العروض الفنية واوبريت " نبينا محمد رسالة سلام " لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية والذى يعرض خصيصا لهذه المناسبة الجليلة ثم بعض الكلمات للمشاركين فى الاحتفالية .

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