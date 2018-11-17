التحريات: إمام مسجد وخطيب بالأوقاف وراء انهيار كوبري صفط اللبن ومصرع شخصين

تجري نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف التحقيقات مع المتهم المتسبب في مصرع فتاة ورجل اثر سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن عليهما صباح اليوم.



وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة ان المتهم يبلغ من العمر 36 عاما يعمل امام مسجد وخطيبا بوزارة الاوقاف، واضافت التحريات برئاسة العميد اسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة انه اثناء قيادة المتهم لسيارته الملاكي ماركة سوزوكي ماروتي اعلي محور صفط اللبن اختلت عجلة القيادة بيديه ما ادي لاصطدامه بالسور الحديدي الذي سقط علي الارض وادي لاصابة ومصرع المتوفين.



وتبين ان المتهم اصيب نتيجة اصطدام سيارته بالسور وكادت السيارة ان تسقط من اعلي الكوبري وخرجت عجلاتها الامامية من السور الا انه تم اعادتها، ومازالت التحقيقات مستمرة ويواجه المتهم تهمة القتل الخطأ.



كان رجل وسيدة لقيا مصرعهما اثر سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن وسط الشارع عقب اصطدام سيارة بسور المحور، تم نقل الجثتين الي المستشفي وازالة اثار الحادث.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الحيزة اخطارا بسقوط قطعتي حديد من سور محور صفط اللبن علي المارة في الشارع، انتقلت علي الفور الخدمات الامنية مدعمة برجال المرور والاسعاف لفحص البلاغ.



اشارت التحريات التي اجريت باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث ان سيارة سوزوكي ماروتي اصطدمت بالسور الحديدي للكوبري ما ادي الي انهيار جزءين منه وسقوطهما بالشارع تزامن مع ذلك مرور سيدة ورجل ليسقط الحديد فوق رأسيهما ويلقيا مصرعهما في الحال.



تم نقل المتوفين الى المستشفي وازالة اثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

