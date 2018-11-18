انخفاض الصادرات الماليزية في الربع الثالث من العام الجاري

وانخفضت الواردات في الربع الثالث بصورة طفيفة بنسبة 3ر6% إلى 8ر225 مليار رينجت عن الربع السابق له، وفق ما نقلته صحيفة "نيو ستريتس تايمز"الماليزية.





زادت الصادرات الماليزية بنسبة 2ر5% إلى 251 مليار رينجت في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بنسبة 2ر8% بقيمة 245 مليار رينجت (الدولار يوازي 4ر19 رينجت) في الربع السابق له.وذكرت هيئة الإحصاء أن أكثر المنتجات التي تساهم في زيادة الصادرات الأجهزة الكهربية والإلكترونية (6ر9 مليار رينجت)، يليها النفط الخام الذي سجل نموا قويا بنسبة 6ر70%.وبشكل عام، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تباطؤ النمو في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له.