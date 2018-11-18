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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يستقبل سعفان لتوقيع برتوكول تعاون في مجال السلامة والصحة المهنية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
همت الحسينى
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم "الأحد"، محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال زيارة يقوم الوزير بها لمحافظة الدقهلية وجامعة المنصورة.

جاء ذلك لعقد بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة وجامعة المنصورة فى مجالات التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمشروعات الخاصة وريادة الأعمال وزيارة لمركز التطوير المهني بالجامعة.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة أن ذلك البروتوكول يستهدف تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على ممارسة العمل الخاص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المؤسسات التعليمية بمحافظة الدقهلية.
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