وزير الري: 600 مليون جنيه تكلفة 32 منشأ حماية من السيول

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية، اليوم الأحد، تنفيذ 32 منشأ حماية من السيول فى عام واحد بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات، بتكلفة 600 مليون جنيه.



أضاف "عبدالعاطى" في المؤتمر الصحفى الذي عقده بديوان عام محافظة البحر الأحمر: "نقوم بالواجب الواقع علينا للحماية من السيول، ولا توجد دولة تستطيع تحدي الطبيعة".



أشار "عبد العاطى"، إلي أن الوزارة خصصت استثمارات عاجلة لمشروعات مواجهة أخطار السيول على مستوى محافظة البحر الأحمر، وذلك لإنشاء 11 سدا و7 بحيرات وحواجز ترابية لتأمين مدينة رأس غارب، والغردقة ومرسى علم والشلاتين؛ لمواجهة السيول والأمطار، بالإضافة إلى تركيب 5 أجهزة للرصد والتنبؤ بالأمطار والسيول بمدن المحافظة، مرتبطة بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول بالوزارة، حيث يتم إعداد تقرير يومي عن حالة الطقس، وإخطار الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة السيول، موضحا أن الأعمال تتم وفقا للدراسات التى قام بها معهد الموارد المائية التابع للمركز القومى للبحوث المائية بالوزارة.