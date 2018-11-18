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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تطلق مسابقة حقوق الحضارة.. غدا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:35 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم أكاديمية البحث العلمي، حفل إطلاق مسابقة وطنية تحت عنوان "حقوق الحضارة لبناء الحضارة"، والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العام الماضي، كإحدى المبادرات القومية للأكاديمية وذلك بالتعاون مع مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية بالجامعة البريطانية في مصر.

ويُعقد الاحتفال بإطلاق المسابقة بمقر أكاديمية البحث العلمي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح،غد الاثنين ، وسيفتتح الجلسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور أحمد راشد مدير مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية والباحث الرئيسي للحملة.

وتعد "حقوق الحضارة لبناء الحضارة " مسابقة محلية تستهدف الباحثين في كافة التخصصات لخلق هدف قومي يلتف حوله كل المصريين لحماية حضارتهم والاستفادة منها كمادة للتنمية وانتعاش الاقتصاد القومي.
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