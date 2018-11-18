179 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة بالمنيا

استعرض المهندس مدحت عويس فودة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقريرًا أوضح فيه ما تم إنجازه من نسب التطوير فى محافظة المنيا التى تعد ضمن المناطق التى تغطيها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والذى بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (1,22) مليون مشترك.



وأوضح فودة أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره (179,205) مليون جنيه حيث تم الانتهاء من إنشاء 7 لوحات توزيع.



كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 133,03 كم كابلات و(126,8) كم خطوط هوائية، بالإضافة إلى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل (12) كم كابلات وخطوط هوائية.



وتم أيضًا تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 4,1 كم كابلات وموصلات معزولة، بالإضافة إلى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل (101,6) كم، كما تم إحلال 241 محول جديد.



وأوضح فودة أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بصدد استكمال خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء وتيسير إجراءات التعاقد، كما تم وضع نظام لضبط القراءات للحد من الشكاوى من خلال التعاقد مع شركات خارجية متخصصة لقراءة عدادات المشتركين لحل مشكلة عجز عمالة القراءة لضبط قراءة المشتركين، وتفعيل دور الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بالشركة لحصر المخالفات والسرقات وتحصيل مستحقات الشركة، مع الالتزام التام بتركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين سواء تركيب جديد او استبدال العدادات.



وأضاف أنه يتم أيضًا استخدام تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة حيث تم تشغيل خدمة شركة فورى دهب لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع كمنافذ جديدة للتيسير على المواطنين، وتوفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيا عن طريق الفيزا كارت أو السداد بحساب الشركة طرف البنك الأهلى وكذا بنك قطر الأهلى الوطنى نقدًا من خلال إتاحة بيانات الفواتير على موقع الشركة على شبكة المعلومات، واستخدام أجهزة حديثة للقراءة وتوفيرها لجميع الكشافين لما له من أثر فى ضبط صحة القراءات لدى المشتركين.



كما تم تطوير الخدمات التجارية المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، نشـر ثقـافة ترشيد الطـاقة وتـوعية المشتـركين عن الطـرق السليمـة، استخدام الأجهزة الكهربائية والتوسع فى تركيب اللمبات الليد، واستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة، وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريا.