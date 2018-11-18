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حوادث

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات بأسيوط

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:16 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان أسيوط عن قيام ثلاثة عاطلين وتاجرين سيارات "لأربعة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض - 13بطارية سيارات - 5 طفايات حريق - قطعة من مخدر الحشيش - 10 جرام لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى - سيارة ملاكى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (10) وقائع سرقات بطاريات سيارات بدائرة القسم ، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.
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