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أخبار البلد

الهيئة الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكري المولد النبوي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يكلل جهوده بالنجاح لخدمة البلاد وتحقيق الآمال التي يتطلع إليها الشعب المصري.

وتحتفل البلاد بذكرى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال، تلك التعاليم والمبادئ التي تُعلن للعالم براءة الإسلام من دعاوي التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء، والدعوات والفتاوي المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة.

وأكدت الهيئة أن الشعب المصري عبر عن عزمه الأكيد في الاصطفاف خلف قائده، إعلاءً لراية الوطن ووصولًا إلى مستقبل مشرق بإذن الله، وأن تكون ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حافزًا لاتباع سيرته العطرة، في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، ونشر المحبة والسلام بين البشر، واستلهام الإرادة القوية والعزم الشديد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ليدفعنا نحو المزيد من التضحية والعطاء للنهوض ببلدنا الحبيب، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بالخير والبركات، فما أحوجنا إلى نشر صحيح الدين الحنيف ووسطيته السمحة.
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