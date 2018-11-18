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تعرف على تفسير رؤية النبي في المنام

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت رانيا شارود، مفسرة الأحلام، إن رؤية النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الأحلام على أي هيئة سواء كان طاقة نور أو تماثل جسدي كامل يعد رؤية للنبي بشكل حقيقي وفي صورته الحقيقة.

وأكد رانيا خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الشيطان لا يتمثل في الأحلام على هيئة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشارت مفسرة الأحلام، إلى أن رؤية النبي في الحلم تعد تبشير بالحج والعمرة، مضيفا أن رؤية النبي تنبي عن فك الكرب الذي يعاني منه الشخص سواء دين أو مرض.
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