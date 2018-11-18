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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. الجزائر تكتفي بثلاثية في شباك توجو بالشوط الأول

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهى منتخب الجزائر الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد علي توجو في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب "كيغي" ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

تقدم رياض محرز نجم مانشستر سيتي للمنتخب الجزائري في الدقيقة 15، ليعود بعدها يوسف عطال ليحرز الهدف الثاني الذي يعد أول أهدافه بقميص المنتخب الجزائري في الدقيقة 28، وقبل نهاية الشوط الأول أكد رياض محرز تقدم محاربي الصحراء بالهدف الثالث.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بنين صاحبة الوصافة، فيما يحتل منتخب توجو المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجامبيا فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، قبل انطلاق منافسات الجولة.

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