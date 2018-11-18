شاهد.. السياحة تعود مرة أخرى لمعبد الكرنك في الأقصر

عرضت الإعلامية ريهام سعيد تقريرا مصورا من داخل معبد الكرنك، احتفالا بعودة السياحة مرة أخرى لمحافظة الأقصر بعد غياب دام لعدة سنوات، خلال تقديمها برنامج "صبايا" على فضائية الحياة.



وقالت ريهام، إن المعبد يستقبل الزوار خلال موسم الشتاء من كافة أنحاء العالم خاصة الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا.



وعبرت الإعلامية، عن سعادتها بالتغيير الذي حل بمحافظة الأقصر وانتعاش السياحة بشكل عام التي يعتمد عليها كثير من المصريين كمصدر للرزق.