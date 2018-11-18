دوري أمم أوروبا.. سويسرا تسقط بلجيكا بخماسية وتتأهل لنصف النهائي.. فيديو

نجح منتخب سويسرا في التأهل الي المربع الذهبي بعد الفوز علي منتخب بلجيكا بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب "سويسبور أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ6 والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.



تقدم ثورجان هازارد بهدفين لبلجيكا في الدقائق 2 و 17، قبل أن يحول المنتخب السويسري تأخره للتقدم بثلاثية في الدقائق 26 و31 و 44 عن طريق رودريجيز وسيفريوفيتش.



وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب السويسري هدفين متتاليين في الدقيقتين 62 و 84 .



وبهذا الفوز رفع المنتخب السويسري رصيده الي 9 نقاط في المركز الأول ليخطف الصدارة من بلجيكا صاحبة المركز الثاني بنفس رصيد النقاط لكن بفارق الأهداف.







