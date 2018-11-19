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محافظات

مستقبل وطن ينظم قوافل طبية بالقليوبية والإسكندرية ويوزع حلوى المولد بدمياط

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم وإطلاق حملة للتبرع بالدم بمركز شبين القناطر.

وفى محافظة الإسكندرية نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للمواطنين أمام مجلس مدينة الدخيلة.

وفى محافظة الغربية نظم الحزب زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ بالقاهرة بمشاركة عدد من أعضاء الحزب بالمحافظة وتوزيع عدد من الهدايا على الاطفال المرضى.

وفي محافظة البحيرة، أقام الحزب عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مركز شباب الرحمانية.

وفى محافظة دمياط قام الحزب بتوزيع ٥٠٠ علية حلوى المولد بمنطقة مساكن ٧٠ بمدينة دمياط الجديدة.
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