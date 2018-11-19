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أخبار العالم

الكويت: العلاقات مع مصر ضاربة فى أعماق التاريخ ولا تهزها صغائر الأمور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:38 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الكويتي
طارق موسى
قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن الاتصالات بين وزارتي الخارجية في الكويت ومصر مستمرة وقائمة.

وأضاف الجارالله، في تصريح صحفى، مساء الأحد، أن سفير الكويت في القاهرة التقى أكثر من مرة مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية، وفي المقابل فإن مسؤولى الخارجية الكويتية على تواصل مع سفير مصر لدى الكويت.

ولفت إلى أن سفير مصر لدى الكويت، طارق القونى، سيلتقي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، الاثنين، لبحث تفاصيل العلاقة والمواعيد المقترحة للجنة المشتركة الكويتية المصرية.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن الشعبين المصري والكويتي كبيران، ولا تهزهما صغائر الأمور، مضيفا أن العلاقات بين البلدين والشعبين ضاربة في أعماق التاريخ، يرويها النيل العظيم في مصر، وفي الكويت نهر عارم من المحبة.
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